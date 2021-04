Covid: Amendola, ‘Ue introduca già da giugno green pass’**

15 Aprile 2021 14:30

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Italia e Grecia lavorano molto perché già a giugno l’Europa introduca il certificato verde digitale perché significa ripresa economica, apertura dei nostri Paesi”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con il viceministro degli Esteri greco incaricato per gli affari europei, Miltiadis Varvitsiotis.

“Noi lavoriamo da molto tempo insieme – dice Amendola – abbiamo vinto battaglie negoziali insieme come sul Recovery. Ora stiamo lavorando insieme sulla vaccinazione, che è la priorità per i nostri Paesi, e oggi abbiamo discusso anche del Turismo, perché la vaccinazione va di pari passi con le riaperture, e la riapertura dei nostri bei paesi al turismo si deve fare con questo certificato verde digitale”.