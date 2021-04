Cosenza, la dirigenza cambia idea: Occhiuzzi verso la conferma, Novellino si allontana

20 Aprile 2021 13:37

Cosenza, le ultime news sulla questione allenatore: Novellino si allontana, Occhiuzzi verso la conferma

Sono ore calde in casa Cosenza riguardo i possibili sviluppi in panchina. Le parole del d.s. Trinchera dopo Pisa non facevano presagire scossoni, ma lo stop del campionato di B e le due settimane di sosta avevano fatto riflettere la società circa un possibile cambio della guardia che sarebbe stato gestito con calma. La notizia di un possibile esonero di Occhiuzzi, uscita fuori domenica, si è fatta insistente ieri, così come insistente era il nome di Walter Novellino come candidato principale.

Secondo quanto si legge su vari media cosentini, però, oggi sembrerebbe esserci stato un clamoroso dietrofront. Novellino si allontana, Occhiuzzi resta in sella. Il tecnico rossoblu verso la conferma, oggi se ne saprà di più nel corso dell’allenamento. Non è da escludere, a questo punto, un lungo confronto tra le parti per fare quadrato, resettare e ricaricare le pile in ottica salvezza in vista delle ultime quattro partite. A meno che non siano pronti ulteriori marce indietro.