Cosenza: consegnati i lavori di manutenzione della galleria “Coreca”

22 Aprile 2021 18:35

Consegnati i lavori di manutenzione della galleria “Coreca” sulla strada statale 18 ad Amantea in provincia di Cosenza

Anas ha consegnato oggi all’impresa appaltatrice R.T.I. I.C.M.B. S.a.S. di Sammarco Francesco & C. COS.IN.CAL. S.r.l. – IDROGEO S.r.l. – Tirreno Bitumi S.r.l., i lavori di manutenzione della galleria ‘Coreca’, sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza. Nel dettaglio gli interventi – per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro – riguarderanno, principalmente, il risanamento del rivestimento e la sistemazione delle opere idrauliche della galleria, al km 346,724. L’entità consistente degli investimenti previsti e dei lavori da eseguire garantirà un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza. Le attività, che verranno eseguite in via prioritaria e propedeutiche agli interventi di manutenzione, riguarderanno la manutenzione della viabilità alternativa che consentirà di limitare i disagi all’utenza durante il periodo di chiusura al traffico della galleria. L’ultimazione degli interventi è prevista entro il 21 aprile 2022.