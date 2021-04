Cosenza: cede una parte della tenda pre-triage davanti all’ospedale Annunziata

27 Aprile 2021 11:42

Parziale cedimendo della tenda tenda pre-triage davanti l’ospedale Annunziata di Cosenza

All’ospedale Annunziata di Cosenza è parzialmente ceduta la tenda pre-triage allestita per il Coronavirus. La parte posteriore della struttura ha iniziato a cedere ieri sera poco prima di mezzanotte, all’interno della tenda erano presenti due persone in attesa dell’esito del tampone e subito sono state messe in sicurezza.