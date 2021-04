7 Aprile 2021 17:33

Coronavirus, è possibile prenotare i vaccini per gli over 70 da oggi tramite la piattaforma

Da oggi in Calabria è possibile prenotare i vaccini, tramite la piattaforma di Poste Italiane, anche per i soggetti con età superiore ai 70 anni. Sulla base della disponibilità dei vaccini, nei prossimi giorni saranno ampliate le agende di prenotazione per consentire a tali soggetti di poter prenotare la somministrazione presso i centri di vaccinazione attualmente attivi.