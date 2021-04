Coronavirus, il Trentino anticipa a lunedì l’apertura di bar e ristoranti fino alle 18

16 Aprile 2021 18:19

Coronavirus: l’annuncio del presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti

Il Trentino anticipa “fin dalla giornata di lunedì 19 aprile l’apertura dalle 5 fino alle 18 del pomeriggio dei bar e dei ristoranti all’aperto“. Lo annuncia il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti in conferenza stampa. In particolare, spiega Fugatti, la decisione è stata presa “a seguito della relazione dell’agenzia sanitaria che ha certificato una stabilizzazione di calo dei contagi e dei ricoveri” e che è stato possibile “assumere la delibera a fronte di una legge provinciale, la 3/2020, che abbiamo già adottato l’anno scorso e che ha al suo interno una parte che parla di potenziali riaperture. Questa legge – sottolinea ancora il presidente Trentino – è stata già utilizzata nel primo post Covid dell’anno scorso e non è stata impugnata dal governo”.