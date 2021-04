Coronavirus, sopralluogo di Spirlì a “Villa Bianca” a Catanzaro: presto 14 nuovi posti letto

29 Aprile 2021 13:32

Coronavirus, sopralluogo di Spirlì a “Villa Bianca” a Catanzaro: sede individuata come centro Covid

Nuovo sopralluogo questa mattina del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, a “Villa Bianca” di Catanzaro, l’ex sede del policlinico universitario individuata dalla Regione come centro Covid. Una settimana dopo il primo sopralluogo, nel quale aveva riscontrato e lamentato numerosi ritardi, Spirli’, accompagnato dal commissario straordinario dell’Aou “Mater Domini”, Giuseppe Giuliano, oggi ha preso atto dell’avvio dei lavori di trasformazione della struttura sanitaria. Giuliano ha riferito che a Villa Bianca nella prossima settimana saranno attivati i primi 14 posti letto Covid ordinari. “I cantieri fervono e questo – ha sostenuto Spirli’ parlando con i giornalisti – e’ importante, ringrazio il commissario Giuliano per aver attraversato la cruna dell’ago insieme a me. Ma adesso non bisogna fermarsi, dobbiamo raggiungere l’obiettivo di realizzare i 100 posti Covid previsti a ‘Villa Bianca’. Certo – ha specificato il presidente facente funzioni della Regione – avremmo gradito poterli avere da tanti mesi e da tante settimane, pero’ la Calabria deve fare i conti anche con il suo passato e un suo presente che a volte diventa un po’ tignoso, ma siccome siamo calabresi anche noi, siamo tignosi anche noi. Andiamo quindi avanti in questo nostro dovere che e’ salvare piu’ vite possibili. Lo scorso anno era Covid 19, quest’anno e’ variante, non si sa cosa succedera’ dopo questa variante, pero’ – ha concluso Spirli’ – ci dobbiamo far trovare min pronti ormai, ma prontissimi. La Calabria sta facendo sforzi enorme”. Al sopralluogo e’ stato presente anche il commissario ad acta della sanita’ calabrese, Guido Longo, per il quale l’apertura del Centro Covid a “Villa Bianca” a Catanzaro “e’ un progetto molto importante, perche’ dobbiamo anche prevedere il peggio”.(AGI)Cz2/Ros 291207 APR 21 NNNN