16 Aprile 2021 23:31

Coronavirus, in Sicilia altri quattro comuni in “zona rossa”: sono Aci Catena, Adrano, Giardini Naxos e Mistretta

Altre quattro “zone rosse” in Sicilia. E’ quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. Si tratta dei Comuni di Aci Catena e Adrano, in provincia di Catania, Giardini Naxos e Mistretta, in provincia di Messina.