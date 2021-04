Coronavirus: a San Marino abolito il coprifuoco, a breve riaprono anche i locali da ballo

27 Aprile 2021 18:56

Coronavirus, il modello San Marino: abolito il coprifuoco, a breve riaprono anche le discoteche

San Marino tenta di tornare alla normalità: da ieri non ha più il coprifuoco. Il divertimento, il ballo, i bar e i ristoranti non hanno più limiti di orario, e i cittadini non hanno nessuna restrizione per gli spostamenti all’interno del territorio statale sammarinese. Unico divieto rimasto è quello agli assembramenti e la mascherina va sempre mantenuta. A San Marino la metà della popolazione è stata vaccinata o ha avuto l’infezione quindi in questi giorni si possono prenotare anche gli under 40 che però sembrano i più restii a ricevere la profilassi, con adesioni che per ora sono ben al di sotto del 50%.