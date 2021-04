Coronavirus, positive 12 suore in un convento della provincia di Reggio Calabria

1 Aprile 2021 20:00

Dodici suore della Congregazione Missionarie del Catechismo di Anoia, cittadina dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, sono risultate positive al Covid-19. Le religiose in questo momento sono in isolamento nella casa dove vivono. Le suore si dedicano all’assistenza degli anziani e alla scuola dell’infanzia. Al momento non ci sono particolari problemi sullo stato della loro salute. Tra l’altro alcune di loro, vista l’età, erano state già vaccinate. Il monitoraggio viene fatto da sanitari del posto e dai medici dell’Asp.