Coronavirus, l’indice Rt aggiornato: in Sicilia è 1.12, in Calabria 1.03. Tutti i DATI regione per regione

23 Aprile 2021 20:17

Coronavirus, in Calabria e Sicilia l’indice Rt è su valori stabili: registrato un lieve aumento nell’ultima settimana ma la situazione resta sotto controllo

Calabria e Sicilia rimangono zone arancioni con valori stabili. L’Rt è salito lievemente nell’ultima settimana ma la situazione non determina un cambiamento di colore per le due Regioni che invece potrebbero passare in zona gialla già dal 3 maggio.

Questi i dati dell’indice di contagio Rt nelle diverse regioni: