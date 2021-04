Coronavirus, la Calabria diventa “grigia” nella nuova mappa ECDC

29 Aprile 2021 15:44

Coronavirus: nella mappa a colori dell’Europa la Calabria diventa grigia

La situazione dell’Italia resta invariata nella mappa a colori dell’Europa, aggiornata dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Solo la Valle d’Aosta ancora questa settimana rimane in rosso scuro, la fascia di massimo rischio per Covid-19, dalla quale invece restano fuori le altre Regioni della Penisola, tutte ormai di colore rosso, se si fa eccezione per la Calabria che risulta al momento di colore grigio, che equivale nella legenda dell’ECDC a un’area per la quale “le informazioni sono insufficienti o il tasso di test è inferiore a 300 casi su 100.000″.