Coronavirus, Speranza ottimista: “verso un’estate diversa, ma non sia liberi tutti”

Coronavirus, Speranza fiducioso: “da maggio misure da zona gialla, poi l’estate sarà più libera”

In un’intervista a “La Repubblica”, il Ministro della Salute e leader di Articolo 1, Roberto Speranza, si dice ottimista vedendo un’estate “migliore dai mesi che stiamo vivendo, nella quale ci potremo consentire molte più libertà ma “non un liberi tutti”. Speranza spiega che “gli over 80” saranno vaccinati “entro aprile” e “credo che entro il trimestre – quindi entro fine giugno – si possono mettere in sicurezza tutti gli over 60, che sono altri 18 milioni circa“. “La vera svolta – sottolinea il Ministro – è avere più vaccini: avere 50 milioni permetterà la vera accelerazione” e “dobbiamo accelerare ancora, questo è chiaro. Il lavoro di Figliuolo va in questa direzione. In questo trimestre attendiamo 50 milioni di vaccini. E 7,3 milioni di Johnson & Johnson. Questa settimana arriveranno le prime dosi. Saranno 4-500 mila ad aprile. E 7,3 milioni nel trimestre al momento sono confermate“. Sulle riaperture, per Speranza “ad aprile conviene tenere ancora la massima prudenza. A maggio, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili – un nuovo fondamentale criterio che abbiamo fissato – ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive come quelle della zona gialla. Però voglio essere chiaro: dobbiamo avere grande cautela e prudenza. Continuare con un percorso di gradualità“.