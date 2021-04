12 Aprile 2021 12:45

Coronavirus: in Bulgaria parziale allentamento delle misure anti Covid. Riprende l’attività in presenza nelle scuole, ristoranti al 50%

In Bulgaria è in vigore da oggi un allentamento parziale delle misure anticovid alla luce di una relativa flessione dei contagi e dei ricoveri in ospedale. In tutto il Paese si ripristina gradualmente l’attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, così come le attività extrascolastiche. Revocato il divieto per le iniziative culturali e le feste organizzate, che devono tuttavia tenersi al 30% delle capacità. I ristoranti e i caffè riprendono a funzionare al 50% delle capacità fino alle ore 23 (22 ora italiana) . A partire dal 15 aprile riaprono i battenti anche i grandi centri commerciali e le sale da gioco ma con un’affluenza controllata dei visitatori.