Coronavirus, Giorgetti: “contagi in calo, piano riaperture già dalla prossima settimana” [VIDEO]

15 Aprile 2021 10:30

Ristoranti, palestre, bar attendono novità sulle riaperture dalla cabina di regia che dovrebbe riunirsi domani

Il governo italiano ragiona sulle riaperture ed è in arrivo il piano. Ristoranti, palestre, bar attendono news dalla cabina di regia che dovrebbe riunirsi domani. Se i dati relativi ai contagi da coronavirus “sono questi io credo che già dalla prossima settimana un programma di riaperture, prudenziale ma ragionevole, debba essere messo in campo riaprendo le attività che garantiscono la sicurezza”, ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione davanti alle commissioni riunite Attività produttive e Industria.