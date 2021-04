Coronavirus, il falso calendario del “Piano Regionale Vaccinale”: l’ennesima bufala che circola sul web [FOTO]

1 Aprile 2021 15:27

E’ un programma falso che “rimbalza” su Whatsapp: la programmazione del Ministero della Salute sarà comunicato ai cittadini tramite i canali ufficiali della Regione Calabria

Sta circolando in rete una comunicazione falsa che non corrisponde al vero circa la campagna vaccinale e sta traendo in inganno molti cittadini. Su Whatsapp, infatti, in molti utenti segnalano la diffusione di un presunto “Piano Regionale” (foto in basso) con la calendarizzazione delle fasi di prenotazione in base all’età del paziente. Si tratta di un fake che non deve essere preso in considerazione: la programmazione del Ministero della Salute sarà comunicato ai cittadini tramite i canali ufficiali della Regione Calabria. Chiunque lo riceva è invitato a non darvi seguito e a non diffonderlo a sua volta. Si tratta infatti di una truffa, sulla quale stanno già indagando le autorità preposte.