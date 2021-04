Coronavirus, Draghi: “spostamenti consentiti tra regioni gialle, con pass anche tra colori diversi”

16 Aprile 2021 17:20

Cos’è il pass di cui ha parlato Draghi, chi può e come ottenerlo per spostarsi da una Regione all’altra

Con le riaperture saranno consentiti da maggio gli spostamenti almeno tra le zone gialle. E’ questo l’obiettivo del Governo per far ripartire il turismo, almeno in quei territori che saranno nella fascia di colore più chiara e quindi con misure meno restrittive. “Gli spostamenti saranno consentiti tra Regioni gialle e con un pass, un certificato tra Regioni diverse”. Lo ha indicato in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Cosa si intende per pass? Per spostarsi tra le Regioni che si trovano invece in fasce diverse bisognerà avere un certificato che dimostrerà di essere stati sottoposti al vaccino, di avere effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti o di aver avuto il Covid ed essere guariti.