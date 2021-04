13 Aprile 2021 21:32

Coronavirus, domani l’inaugurazione dell’hub di Corigliano Rossano, somministrazioni al via dal 15 aprile. Il presidente Spirlì: “Altro passo in avanti”

“Nella giornata di oggi è stata attivata la prenotazione, sulla piattaforma di Poste italiane, per l’hub vaccinale di Corigliano Rossano. Il centro sarà inaugurato domani, 14 aprile, e le prime somministrazioni inizieranno il giorno successivo, giovedì 15, alle ore 9”. A comunicarlo è la Protezione civile regionale. “Attualmente – prosegue la nota –, possono prenotarsi i soggetti con età superiore ai 70 anni che non presentano fragilità per patologia. Il vaccino anti-Covid previsto e disponibile per questa categoria di soggetti è quello di AstraZeneca”. “Si tratta – dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì – di un altro passo in avanti nella campagna vaccinale calabrese. Corigliano Rossano è la terza città della Calabria per numero di abitanti e rientra in una vasta area da servire, quella dell’Alto Jonio cosentino. Il nostro impegno – insieme alla Protezione civile, all’Esercito e a tutte le altre forze in campo – prosegue senza sosta e, in questo caso, ha doverosamente riguardato la provincia di Cosenza, che sta affrontando momenti drammatici nella lotta al virus”.