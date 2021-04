Coronavirus: caos all’Annunziata di Cosenza, ambulanze in coda e 40 positivi in attesa di un letto

11 Aprile 2021 19:51

Coronavirus a Cosenza: ambulanze in coda davanti all’ingresso dell’Annunziata e una quarantina di pazienti positivi al Covid in pronto soccorso in attesa di essere sistemati in reparti ormai pieni

Caos a Cosenza dove numerose ambulanze sono in coda davanti all’ingresso dell’Ospedale Annunziata e una quarantina di pazienti positivi al Covid in pronto soccorso in attesa di essere sistemati nei reparti. Per una alcuni di loro, secondo quanto si è appreso, la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. La provincia di Cosenza, anche nelle ultime 24 ore, è stata quella in cui è stato registrato il numero più alto di nuovi positivi. Contestualmente sempre a Cosenza su viale Parco passeggiano centinaia di persone.

Foto di repertorio