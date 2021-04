Coronavirus, i nuovi colori delle Regioni da Lunedì 26 Aprile: Calabria e Sicilia restano in arancione, possono passare in zona gialla il 3 Maggio [DETTAGLI]

23 Aprile 2021 12:03

Calabria e Sicilia rimangono un’altra settimana in zona arancione, ma diventeranno gialle Lunedì 3 Maggio

Dal 26 Aprile tornano in Italia le “zone gialle” in cui sono consentiti liberamente, senza alcun pass nè autocertificazione, gli spostamenti anche al di fuori della propria Regione. Da lunedì quindi nelle zone gialle riaprono tutti i locali della ristorazione che potranno servire ai tavoli, per chi avrà lo spazio all’aperto, dalle 5 alle 22, riaprono anche cinema, musei e teatri e si può tornare a praticare sport anche di contatto come il calcetto. Passeranno in zona gialla 14 Regioni, per oltre 47 milioni di abitanti: saranno Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Per le zone arancioni e rosse invece ci saranno più limitazioni, sarà consentito ogni tipo di spostamento anche al di fuori del territorio Regionale ma, in questo caso, solo con il “pass verde” rilasciato a chi è vaccinato (con entrambe le dosi), a chi è guarito o a chi fa un tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Riaprono anche le università di presenza (sia in zona gialla che in zona arancione) e aumenta la percentuale di didattica in presenza nelle scuole superiori, fino al 75% in zona gialla e arancione.

L’unica zona rossa sarà la Sardegna, che rimarrà in rosso per la terza settimana consecutiva. Passano invece dalla zona rossa alla zona arancione Puglia e Valle d’Aosta, mentre rimangono in zona arancione senza alcun cambiamento Sicilia, Calabria e Basilicata. Con ogni probabilità, alla luce del miglioramento della situazione già riscontrato questa settimana, Lunedì 3 Maggio passeranno in zona gialla anche tutte le Regioni che oggi sono in arancione (quindi anche Calabria e Sicilia), mentre la Sardegna tornerà in arancione.