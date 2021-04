Coronavirus, la Carfagna ‘festeggia’ con un caffè: “oggi l’Italia riparte! Presto riapriremo tutto e a qualsiasi orario”

26 Aprile 2021 16:52

Mara Carfagna si gode un caffè al bar: la ministra per il Sud festeggia le riaperture in zona gialla e parla di un ulteriore allenamento delle restrizioni

Per gran parte dell’Italia quest’oggi è scattata la zona gialla. In zona arancione sono rimaste Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, in rosso solo la Sardegna: per tutte le altre è iniziato un graduale ritorno alla normalità. Ci si può tornare a godere un film al cinema, una partita a calcetto con gli amici, oppure un semplice caffè seduti, in relax, al bar. Quest’ultimo punto è stato particolarmente apprezzato da Mara Carfagna che dopo pranzo si è goduta un buon caffè seduta al tavolino di un bar. La ministra per il Sud ha postato la foto sui propri profili social allegando un messaggio nel quale sottolinea la volontà del governo di operare un ulteriore allentamento delle misure restrittive nel breve periodo: “un caffè seduti al bar, finalmente! Da oggi si torna anche al cinema, nei musei, nelle sale da concerto. E nei campetti sportivi si ricomincia a giocare a calcio, volley, basket. La responsabilità vince sul virus: lavoriamo perché, prima possibile, riapra tutto, ovunque, a qualsiasi orario”.