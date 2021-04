Coronavirus, è UFFICIALE: la Calabria torna in zona arancione già lunedì, riaprono tutti i negozi e tornano in presenza anche le scuole superiori

9 Aprile 2021 17:18

Coronavirus, anticipato il passaggio in zona arancione per la Calabria: scatterà già Lunedì 12 Aprile

Dopo settimane in zona rossa con dati enormemente più bassi, la Calabria torna in zona arancione per ordinanza del Ministro Speranza, paradossalmente, proprio nel giorno in cui batte il record del più alto numero di ricoverati (504) dall’inizio della pandemia. La zona arancione per quasi tutt’Italia (escluse Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta) scatterà in anticipo rispetto a quanto previsto, già da Lunedì 12 Aprile, nell’ottica del Governo di velocizzare le riaperture per dare respiro al tessuto socio-economico del Paese.

In zona arancione riaprono tutti i negozi. Non c’è più l’obbligo dell’autocertificazione per muoversi all’interno del proprio comune di residenza, e tornano in classe in presenza tutte le seconde e terze medie e il 50% di tutte le scuole superiori.

Il Presidente f.f. della Regione, Nino Spirlì, ha dato la notizia su facebook: “Ho appena finito di parlare col Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale mi ha informato, come da prassi, che a partire da lunedì 12 pv la Calabria torna in Zona Arancione. Il comportamento della nostra Gente, il rispetto delle norme, l’aiuto delle FFOO e di tutti gli addetti alla Sicurezza, quel senso di responsabilità che abbiamo, via via, accresciuto, hanno prodotto un importante risultato. Ciononostante, abbiamo consegnato al virus tante Persone Care. Troppe. E continuiamo ad essere troppo esposti agli assalti del COVID. Sono convinto che per i nostri Imprenditori, Commercianti, Artigiani, e non solo per Loro, sarà un nuovo timido inizio, che deve essere accompagnato da giusti risarcimenti che abbiamo ed ho personalmente chiesto al Governo. Ma non dobbiamo abbassare la guardia. E non dobbiamo sentirci completamente al sicuro: lo saremo solo se continueremo a tutelarci l’un l’altro solidalmente. La nostra Regione ha delle difficoltà ultratrentennali, note e mai risolte, nel campo della Sanità. Chi oggi da lezione, ieri ha taciuto. Un silenzio assordante, mentre i ladri rubavano e mentre i conti non tornavano. Tanti chiedono conto a chi è al timone in questo tempo nemico, sapendo che il timone, loro, lo avevano consegnato ai pirati. Ma, tant’è! Questo è il gioco delle parti. La cosa importante, al di là delle volgarità e delle nequizie di puro carattere pre elettorale, è arrivare insieme ad un porto sicuro. E lo faremo. Questo, dovevo“.

Il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha scritto: “Da lunedì #Calabria in #ZonaARANCIONE e si ricomincia a respirare! Passo dopo passo sono certo che sarà un progressivo ritorno alla vita di sempre. In questo momento non potevamo chiedere di più, ma è già una piccola grande conquista. Non ci fermiamo ovviamente, puntiamo alla #zonaGIALLA“.