Coronavirus, in Calabria l’indice Rt crolla a 0.75 e si avvicina la zona gialla. Resta in arancione la Sicilia

30 Aprile 2021 14:52

Coronavirus, l’indice Rt della Calabria crolla a 0.75: solo il Friuli Venezia Giulia ce l’ha più basso in tutt’Italia. Sarebbe clamoroso se la Regione non passasse in zona gialla da lunedì 3 maggio con questi dati così contenuti. Resta in arancione con Rt superiore a 1, invece, la Sicilia

La situazione generale della pandemia del nuovo Coronavirus in Italia sta migliorando notevolmente e nessuna Regione è più classificata come “a rischio alto”, per la prima volta dopo oltre due mesi. L’indice Rt nazionale è aumentato da 0,81 a 0,85 per l’aumento sensibile della Campania, ma nelle altre Regioni la situazione migliora. In modo particolare in Calabria il tasso di contagio è crollato a 0,75, solo il Friuli Venezia Giulia ce l’ha migliore (0,71) in tutt’Italia e sarebbe clamoroso se con questi dati così contenuti la Calabria non passasse in zona gialla da lunedì 3 maggio insieme alla Puglia. La Sicilia invece rimane ancora in arancione perchè ha un Rt superiore a 1.

Undici Regioni e Province autonome hanno una classificazione di rischio moderato e 10 Regioni hanno una classificazione di rischio basso. Soltanto tre Regioni hanno un Rt puntuale maggiore di uno.

In base a questi dati e ai dati dell’incidenza dei nuovi casi ogni 100 mila abitanti (scesa a 146 come media nazionale dai 152 della settimana precedente), i nuovi colori delle Regioni vedono per adesso l’unica ufficialità del passaggio della Sardegna da rosso ad arancione (già confermato dal ministro Speranza), anche se i dati dell’isola sono da giallo.

Di seguito l’indice Rt Regione per Regione: