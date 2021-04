Coronavirus a Messina: attivo un nuovo punto vaccinale presso il Policlinico, lunedì l’inaugurazione

23 Aprile 2021 09:38

Coronavirus a Messina: il centro vaccinale istituito presso il Palazzo dei Congressi, per le vaccinazioni del personale dell’Ateneo di Messina, rimane attivo e si mette a disposizione della città

Il centro vaccinale istituito presso il Palazzo dei Congressi, per le vaccinazioni del personale dell’Ateneo di Messina, rimane attivo e si mette a disposizione della città. Nella struttura, allestita dall’Università con il contributo della Brigata Aosta – che ha messo a disposizione e istallato le strutture di accoglienza esterne – confluirà anche il centro vaccinale dell’AOU che ha operato fino a questo momento al padiglione G. Con il sostegno dell’Università si implementerà quindi, anche numericamente, l’offerta vaccinale per la comunità cittadina, che potrà prenotarsi attraverso le apposite piattaforme messe a disposizione dalla Regione Sicilia e dal Ministero della Salute. Il nuovo punto vaccinale sarà inaugurato lunedì 26 aprile alle ore 10. Il Palazzo dei Congressi sarà dedicato, fino a quando necessario, esclusivamente a questa attività in modo da consentire all’utenza di usufruire oltre che di ambienti confortevoli, anche di parcheggio dedicato.