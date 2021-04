Coronavirus: 125 i positivi al Covid a Milazzo, 14 in meno rispetto a ieri

24 Aprile 2021 19:10

Sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’Asp al sindaco di Milazzo il report aggiornato a questa mattina registra 125 contagiati

Netta riduzione di positivi al Covid a Milazzo. Sulla scorta della quotidiana comunicazione dell’Asp al sindaco di Milazzo il report aggiornato a questa mattina registra infatti 125 contagiati, ben 14 in meno rispetto al dato di ieri. Numeri confortanti, visto che nel corso dell’intera settimana che sta per concludersi il trend è stato sempre in diminuzione. Pur tuttavia, come ribadito dal sindaco Midili non devono indurre ad allentare il livello di attenzione e il rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare la diffusione del contagio.