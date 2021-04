Reggio Calabria, la maggioranza boccia in consiglio comunale l’emendamento che chiedeva di vaccinare i lavoratori a contatto col pubblico: 15 voti contrari [NOMI e DETTAGLI]

29 Aprile 2021 18:23

Era stata avanzata una proposta a sostegno delle categorie di lavoratori che fin dall’inizio della pandemia “hanno dovuto garantire servizi inevitabilmente in presenza, a contatto coi cittadini, esponendosi quotidianamente al rischio di contagio”

Si è tenuto questa mattina una seduta del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Tra le varie programmazioni è stata presentata la risoluzione denominata “Organizzazione piano vaccinale Covid-19 -Priorità vaccinazione addetti ai supermercati, dipendenti della grande distribuzioni, operatori economici (commerciali, artigianali e del servizio pubblico), portalettere e addetti agli uffici postali, parrucchieri, estetisti, trasportatori, autisti del Tpl, autisti addetti al servizio scuolabus, tassisti NCC, addetti al settore funebre”, per la trattazione in Consiglio e chiedere all’Amministrazione Comunale la revisione del Piano Vaccinale anti-Covid. Questo in considerazione del fatto che queste sono categorie di lavoratori che fin dall’inizio della pandemia “hanno dovuto garantire servizi inevitabilmente in presenza, a contatto coi cittadini, esponendosi quotidianamente al rischio di contagio”. La proposta tuttavia non è stata approvata: i Consiglieri di maggioranza, ad eccezione degli astenuti Vincenzo Marra e Angela Martino, hanno tutti votato a sfavore, quindi la mozione è stata respinta. Di seguito la votazione completa:

CONTRARI

Falcomatà Burrone Cardia Gangemi Giordano Latella Malara Marino Giuseppe Merenda Neri Navarro Nucera Romeo Sera Versace

ASTENUTI

Marra Martino

FAVOREVOLI