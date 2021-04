Conferenza Capigruppo, il Presidente Arruzzolo: “dalla riunione emerso spirito unitario per affrontare temi importanti per lo sviluppo della Calabria”

8 Aprile 2021 17:31

La Conferenza Capigruppo riunitasi quest’oggi, ha programmato tre sedute consiliari che saranno calendarizzate nei prossimi giorni; due delle quali saranno dedicate, rispettivamente, alla discussione sul ‘Recovery Fund’ e ai provvedimenti dal carattere indifferibile ed urgente. La terza seduta avrà come tema la sanità e l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. La riunione tra i Capigruppo, presieduta da Giovanni Arruzzolo, e alla quale hanno preso parte Antonio De Caprio (FI), Filippo Pietropaolo (FDI), Tilde Minasi (LEGA), Giacomo Crinò (CDL), Domenico Bevacqua (PD), Antonio Billari (DP), Marcello Anastasi (IRIC) e Francesco Pitaro (Misto), ha gettato le basi per la pianificazione della convocazione di Consigli regionali destinati ad affrontare questioni di stringente attualità e che sono indissolubilmente legati al futuro prossimo della Calabria. Il Presidente Arruzzolo ha dichiarato: “Durante il corso della Conferenza è emerso uno spirito unitario volto ad affrontare con responsabilità politica, temi importanti e decisivi per lo sviluppo della nostra Regione. Recovery Plan e sanità regionale saranno al centro del dibattito della massima Assise calabrese nelle sedute che andremo a svolgere a stretto giro, perché pensiamo che soprattutto su questi argomenti, è indispensabile un contributo di idee e di proposte, di tutte le forze politiche della Calabria”.