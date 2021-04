Concessioni demaniali: consiglio di stato conferma il 2033. Federbalneari Italia: “grande soddisfazione, ora si rispetti la norma dello stato”

16 Aprile 2021 21:04

Massimo Nucera, responsabile Federbalneari Calabria: “finalmente arrivano buone notizie a livello Nazionale, nella nostra regione la situazione è ancora delicata, ma mi auguro che dopo queste sentenze anche i nostri Funzionari calabresi applicano la legge dello Stato Italiano”

“Le nuove sentenze del Consiglio di Stato che ha respinto le richieste di sospensione proposte dal Comune di Lecce avverso le sentenze del TAR Lecce dimostra la validità dell’impianto legislativo della legge 145\2018 con la conferma della proroga con scadenza al 31\12\2033 a favore dei concessionari e la non auto – esecutività della Direttiva Servizi 123\2006 – dichiara Marco Maurelli, Presidente Federbalneari Italia – Ora è necessario rispettare la norma dello Stato e vigileremo per far sì che ciò accada” “In un momento critico, in cui si sta lavorando per avviare in sicurezza la stagione 2021, questo nuovo pronunciamento del Consiglio di Stato è motivo di grande soddisfazione. Continueremo a difendere le imprese balneari da decisioni che, in chiara violazione della legge, continuano a perpetrarsi a danno dei concessionari di beni italiani e a danno dell’intero cluster turistico del Paese” conclude Maurelli. Massimo Nucera responsabile Federbalneari Calabria: “finalmente arrivano buone notizie a livello Nazionale, in Calabria la situazione è ancora delicata, ma mi auguro che dopo queste Sentenze anche i nostri Funzionari calabresi applicano la legge dello Stato Italiano”.