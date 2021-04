Commercianti e chiusure, ormai le proteste non si contano più: ambulanti bloccano l’autostrada Salerno-Caserta

13 Aprile 2021 10:32

Altro giorno di protesta in Italia contro le chiusure imposte ai commercianti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: ambulanti bloccano l’autostrada Salerno-Caserta

Ormai le proteste in Italia contro le chiusure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus non si contano più. E questo dovrebbe far riflettere. Dopo la manifestazione di ieri a Roma, infatti, questa mattina sono stati gli ambulanti a bloccare l’autostrada Salerno-Caserta. Diversi commercianti sono scesi in strada bloccando il traffico e facendo sopraggiungere la polizia. Negli occhi dei lavoratori (di tutte le età), tanta rabbia e disperazione, immagini ormai frequenti e comuni ma di cui non ci si abitua mai. Queste categorie si sentono fortemente abbandonate da chi dovrebbe tutelarli e, dopo più di un anno, hanno terminato anche i propri risparmi, arrivando alla canna del gas.