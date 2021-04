Cittadella-Reggina 0-0 LIVE: è iniziato l’incontro del Tombolato!

5 Aprile 2021 15:06

Serie B: diretta Cittadella-Reggina, match valido per la 32ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Lunedì di Pasquetta in zona rossa, ma almeno ci pensa la Serie B a tenerci occupati. Si scende in campo oggi per la 32ª giornata del campionato 20/21, allo stadio Tombolato si gioca Cittadella-Reggina, per una gara fondamentale in ottica classifica. Il morale delle due squadre è praticamente opposto, visto che i veneti hanno subito la seconda sconfitta consecutiva venerdì scorso sul campo del Vicenza e adesso hanno messo a rischio la propria posizione playoff. Tra le squadre che sognano l’ottavo posto ci sono invece i calabresi che, galvanizzati dalla vittoria sul Venezia, vogliono tentare di vincere per dare un senso alla parte finale del torneo. L’obiettivo salvezza sembra infatti a portata di mano, pensare in positivo potrebbe aiutare gli uomini di mister Baroni ad affrontare la gara con maggiore serenità. Gli amaranto devono rinunciare a Folorunsho e Menez, ma ritrovano Rivas al rientro dalla Nazionale. Insomma, si prospetta un incontro molto interessante: segui in diretta Cittadella-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

5′ Dionisi interviene su Montalto al momento del tiro, disturbandolo in maniera decisiva. Per l’arbitro il contatto è regolare, nonostante le proteste degli ospiti.

1′ VIA, CITTADELLA-REGGINA E’ COMINCIATA! Padroni di casa in maglia granata, calabresi in completo bianco e inserti amaranto.

Cittadella-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cittadella-Reggina, gara in programma alle ore 15 e valida per il trentaduesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Proia; D’Urso; Beretta, Tsadjout. A disposizione: Petre, Maniero, Perticone, Benedetti, Iori, Rosafio, Frare, Vita, Tavernelli, Branca, Mastrantonio, Ogunseye. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Rivas, Bellomo, Denis, Orji. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Andrea Tardino di Milano e Tarcisio Villa di Rimini). IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.