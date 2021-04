Cinquefrondi primo comune del reggino che stipula una convenzione con B.A.C.A. [FOTO]

21 Aprile 2021 14:06

Cinquefrondi, Conia e Manfrida: “Tutta l’amministrazione è lieta e orgogliosa di comunicare che oggi 21 Aprile 2021 è stato firmato e siglato l’accordo con l’associazione B.A.C.A.”

“Tutta l’amministrazione è lieta e orgogliosa di comunicare che oggi 21 Aprile 2021 è stato firmato e siglato l’accordo con l’associazione B.A.C.A. L’interesse e l’impegno di questa collaborazione nascono da una serie di incontri e riunioni che, l’amministrazione insieme ai componenti dell’associazione, ha tenuto nel corso dell’ultimo periodo. B.A.C.A. è un’associazione no profit nata negli Stati Uniti nel 1995, il cui obiettivo è quello di fermare l’abuso sui bambini, minori di 18 anni, di proteggerli quindi da ogni tipo di violenza sia fisica che psicologica e di offrire loro il sostegno necessario”, è quanto scrivono in una nota il sindaco Michele Conia e l’assessore Roberta Manfrida. “Del mondo B.A.C.A. fanno parte i motociclisti, i cosiddetti “Biker”, che offrono volontariamente la loro assistenza e il loro aiuto e, sulla base di regole e principi solidi e precisi, si prendono interamente carico del minore e della sua stessa situazione. Abbiamo accolto la loro iniziativa consapevoli che, purtroppo, quello dell’abuso è un tema molto delicato e ricorrente, ed è quindi importante sapere che un’associazione si impegni con passione e dedizione per affrontare questo problema. Ringraziamo tutti i membri B.A.C.A. e ci rendiamo disponibili per qualsiasi iniziativa, fiduciosi che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso insieme“, conclude la nota.