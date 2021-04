Cinema: Parrini (Pd), ‘Leone d’oro a Benigni riconoscimento a genio toscano’

15 Aprile 2021 14:47

Roma, 15 apr (Adnkronos) – “La notizia del Leone d’Oro alla carriera a Roberto Benigni è bellissima. è bellissima perché è un meritato omaggio a un protagonista del cinema italiano e della cultura nazionale. è bellissima perché Benigni è un genio ed è toscano, e per chi come me è nato a Vinci ed ha avuto il privilegio di fare il Sindaco della città natale di Leonardo ha un certo peso anche la coincidenza che l’ufficializzazione del riconoscimento a Benigni avvenga nel Giorno di Leonardo, l’anniversario (il 569esimo) della sua nascita”. Lo scrive in un post su Facebook il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali