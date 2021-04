Champions League, Real Madrid-Chelsea è 1-1: il vero vincitore è il manto erboso dello stadio (di riserva) dei Blancos

27 Aprile 2021 22:54

Champions League, Real Madrid-Chelsea termina sull’1-1: il vero vincitore è il manto erboso dello stadio ‘Alfredo Di Stefano’ che resiste all’acquazzone

Passata la paura di una possibile esclusione in quanto membri del tentato ‘golpe’ chiamato Superlega, Real Madrid e Chelsea scendono regolarmente in campo nella prima delle due semifinali di Champions League. Lo spettacolo, seppur in un torneo che va necessariamente migliorato, resta decisamente godibile. Cristian Pulisic, il talento più importante che l’America abbia avuto con il pallone fra i piedi e non nelle mani (come solito negli USA), apre le marcature per il Chelsea. I ‘Blancos’ rispondono con il vecchio leone, il killer dell’area di rigore spietato ma elegante, Karim Benzema, l’uomo che non ha fatto rimpiangere l’addio di Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola. Punteggio che si cristallizza sull’1-1 discorso qualificazione rimandato all’andata con i ‘Blues’ che partono con un leggero vantaggio del gol segnato in trasferta al Santiago Bernabeu, ops… all’Alfredo Di Stefano.

Il Real Madrid gioca da inizio stagione nello stadio di ‘allenamento’, quello dove normalmente giocherebbe la squadra satellite del Castilla (Segunda Division), situato nel complesso sportivo ‘Ciudad de Madrid’ nel quartiere di Valdebebas. Un piccolo gioiello che ospita la più grande superpotenza del calcio europeo mentre il Bernabeu si rifà il look, complice l’assenza di tifosi causa pandemia. Il premio MVP va proprio al manto erboso dello stadio dedicato alla leggenda argentina che ha scritto grandi pagine di storia con i ‘Galacticos’: terreno perfetto nonostante l’acquazzone, roba da fare invidia allo stadio principale. Meglio non fare neanche il paragone con le realtà italiane, anche le più grandi: pioverebbe sul bagnato… è il caso di dirlo.