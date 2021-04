Catanzaro, la signora Vittorina va a farsi il vaccino: a piedi e senza accompagnatore a 100 anni!

12 Aprile 2021 18:09

Catanzaro, a 100 anni va a farsi il vaccino a piedi e senza accompagnatore: la signora Vittorina strappa un sorriso in un momento difficile

Dalla Calabria arriva una splendida storia capace di strappare un sorriso in un momento difficile per tutta l’Italia. Incertezza sulle vaccinazioni, furbetti che saltano le file, proteste su priorità e criteri scelti per l’inoculazione delle dosi e poi c’è lei, la signora Vittorina che all’età di 100 anni si è presentata quest’oggi per ricevere la seconda dose. Residente a Soveria Simeri, piccolo centro in provincia di Catanzaro, l’arzilla nonnina non ha avuto bisogno dell’accompagnatore anzi, si è recata direttamente a piedi presso il centro vaccinale e senza alcuna paura si è fatta somministrare il richiamo del vaccino fatto in precedenza. Secondo Amedeo Mormile, primo cittadino di Soveria Simeri “si tratta di un esempio da tramandare ai posteri come testimonianza di chi supera un ostacolo sognando un futuro migliore”.