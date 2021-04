Catanzaro, ritrovato senza vita il corpo del 71enne scomparso: recuperato in un canale

29 Aprile 2021 12:55

Ritrovato il corpo di Quintino Costanzo, il 71enne scomparso a Catanzaro: il cadavere recuperato in un canale da Carabinieri e Vigili del fuoco

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso Simeri Crichi, piccolo comune in provincia di Catanzaro. Nella serata di ieri si erano perse le tracce di un 71enne, Quintino Costanzo, visto passeggiare in paese nel pomeriggio. Dato l’allarme, sono partite le ricerche da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco che, dopo alcune ore, hanno ritrovo il corpo dell’uomo senza vita, finito in un canale. L’ipotesi più accreditata è quello secondo la quale l’anziano sarebbe stato colto da un malore, finendo dunque per cadere nel canale. Sono attualmente in corso accertamenti da parte dei militari della Compagnia di Sellia Marina per capire le reali dinamiche di quanto accaduto.