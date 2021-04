Catanzaro più forte delle assenze, contro il Bisceglie basta Curiale: la nuova classifica

3 Aprile 2021 19:25

E’ appena terminato il match del Ceravolo tra Catanzaro e Bisceglie, posticipo della 34ª giornata del girone C di Serie C

Nonostante le diverse assenze, dopo il focolaio Covid e i 10 positivi nella giornata di ieri, il Catanzaro non stecca e fa centro nel posticipo del turno pre pasquale del girone C di Serie C. Basta un gol di Curiale intorno all’ora di gioco per avere la meglio del Bisceglie. Di seguito il programma completo con i risultati, la nuova classifica, la marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 34ª GIORNATA

SABATO 3 APRILE

ore 13:00

Casertana-Palermo 2-3

ore 15:00

Catania-Viterbese 1-0

Potenza-Juve Stabia 0-2

Teramo-Turris 2-1

Ternana-Avellino 4-1

Vibonese-Bari 0-1

Virtus Francavilla-Cavese 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Bisceglie 1-0

MERCOLEDI’ 7 APRILE

ore 15:00

Giornata 28: Ternana-Cavese

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 81 AVELLINO 63 BARI 59 CATANZARO 58 JUVE STABIA 52 CATANIA 52 FOGGIA 47 TERAMO 45 PALERMO 42 CASERTANA 41 VIRTUS FRANCAVILLA 37 VITERBESE 36 POTENZA 35 TURRIS 35 MONOPOLI 34 VIBONESE 31 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)