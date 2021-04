Catanzaro: lavori di manutenzione lungo la SS280

16 Aprile 2021 18:34

Lavori di manutenzione della galleria ‘Sansinato’ lungo la SS280 dei due mari a Catanzaro

Lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare per gli interventi di manutenzione della galleria ‘Sansinato’, a Catanzaro. A partire da lunedì 19 aprile e fino al 28 aprile 2021, sarà in vigore la chiusura della carreggiata in direzione Lamezia Terme con deviazione del traffico sulla carreggiata in direzione Catanzaro, dal km 31,100 al km 29,700. Le attività, che hanno già interessato nelle scorse settimane la carreggiata in direzione Catanzaro, riguardano la verniciatura della galleria e la manutenzione degli impianti di illuminazione e antincendio e permetteranno di elevare gli standard di sicurezza e percorribilità.