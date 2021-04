Catanzaro, 45enne di Cortale agli arresti domiciliari per tentata estorsione e minacce alla moglie

3 Aprile 2021 13:43

Catanzaro, disposti gli arresti domiciliari per un uomo di 45 anni di Cortale per tentata estorsione e minacce ai danni della moglie

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale lametino a carico di un quarantacinquenne cortalese, ritenuto responsabile di tentata estorsione e minacce ai danni della moglie non convivente, in fase di separazione; i militari hanno rilevato come l’uomo, lo scorso 20 febbraio, l’avesse raggiunta a Cortale (CZ), pretendendo il pagamento di 30.000 euro quale contropartita di un’agevole separazione consensuale, sotto la minaccia di avviare un contenzioso o parallele azioni legali volte a sottrarle la tutela della prole.