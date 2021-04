Catanzaro, tra i 10 positivi al Covid c’è anche l’ex Reggina Desiderio Garufo: “Grazie a Dio sto bene”

4 Aprile 2021 17:19

Tra i 10 positivi al Covid del Catanzaro c’è anche l’ex Reggina Desiderio Garufo, lo afferma il calciatore su Facebook: “Sto bene”

E’ stato uno degli splendidi protagonisti, lo scorso anno, della promozione in B della Reggina. Arrivato in silenzio, si è inserito sempre di più nei meccanismi di Toscano, diventando un motorino instancabile su quella fascia destra. Ora, Desiderio Garufo è un calciatore del Catanzaro, e risulta essere tra i 10 positivi al Covid emersi negli ultimi giorni nel gruppo squadra giallorosso, che tuttavia ieri ha giocato e battuto il Bisceglie. E’ lo stesso giocatore a confessarlo attraverso un post su Facebook, ma per fortuna sta bene. Un augurio di buona guarigione da parte della redazione di StrettoWeb.

Di seguito il testo integrale:

“Doveva essere una Pasqua diversa per me con tanto amore, insieme al mio piccolo Lorenzo e mia moglie, la prima Pasqua tutti e tre insieme, ma non è stato possibile, ci rifaremo amori miei molto presto, mi mancate.

Prima o poi poteva succedere ed è successo.

Sono positivo al covid, grazie a Dio sto bene.

Riuscirò a superare anche questo momento.

Un augurio di Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie, un pensiero a chi lotta contro questo maledetto virus, una preghiera a chi non c’è più.

Buona Pasqua”

Desiderio Garufo