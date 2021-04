Caso Denise Pipitone, smontato il caso Olesya Rostova? Trovata la presunta sorella biologica [FOTO]

7 Aprile 2021 11:36

Caso Denise Pipitone, novità sul caso Olesya Rostova: trovata la presunta sorella biologica. Il programma russo continua a ricamarci su

Questa sera ‘Lasciateli parlare’, la trasmissione russa che si sta occupando del presunto collegamento fra Olesya Rostova e il caso di Denise Pipitone, manderà in onda il confronto fra l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, e la ragazza russa, al quale farà seguito la comunicazione relativa al gruppo sanguigno della ragazza. Se il dato dovesse combaciare con quello della piccola Denise, si procederà con il test del Dna. Un’opportunità che appare comunque molto remota visto i risvolti che sta assumendo la vicenda. Recentemente ha preso piede l’idea che quella di Olesya sia tutta una sceneggiata. Nelle ultime ore uno youtuber ha postato un video di Olesya, nel quale si mostra abbastanza disinibita, descrivendola come “un’attrice in cerca di popolarità“. La spettacolarizzazione del dramma messa in onda dal programma, il segreto sul gruppo sanguigno che logora Piera Maggio nell’attesa e i vari interventi in studio delle ‘presunte mamme’, non hanno fatto altro che alimentari i dubbi.

Sui social, lo scrittore Matteo Grimaldi ha postato un messaggio nel quale ha aperto alla possibilità del ritrovamento della sorella biologica di Olesya, presentata questa sera o nella prossima puntata del programma russo. La ragazza, di nome Anastasia, ha postato un selfie con il conduttore del programma, segue e si scambia like su Instagram con la stessa Olesya.

“Siamo alla fine. Mi sono arrivate molte segnalazioni riguardanti la storia di Olesya Rostova e Denise Pipitone. Penso di poter dire che abbiamo una risposta. E io non intendo consentire ancora alla TV russa di speculare sulla speranza di Piera Maggio. – ha spiegato Grimaldi – Come sapete la TV russa sta creando una specie di reality attorno alla vicenda. Oggi ha comunicato l’esito negativo del Dna a una mamma che sperava che Olesya fosse sua figlia sparita da piccola. Mi piange il cuore a dover comunicare che domani andrà in onda lo stesso copione con l’avvocato di Piera Maggio ospite del programma. Infine faranno incontrare Olesya con colei che viene indicata come la sua sorella biologica. Mettiamo fine quindi a questo show, mettiamo fine a questa propaganda di sentimenti e dolore che la TV russa pensa di portare avanti ancora prendendo in giro milioni di persone che speravano di vedere Piera Maggio sorridere con la sua ritrovata Denise. Non sarà così. Ve lo dico con le lacrime agli occhi. Mi dispiace tanto per mamma Piera. Questa è la foto della sorella biologica di Olesya. Olesya purtroppo non è Denise.

Alla brutta notizia, devo aggiungere il dubbio che questa faccenda sia una pessima messa in scena ad opera della trasmissione. La ragazza sul suo profilo ha sempre avuto i capelli scuri, fino alle ultime due foto in cui li porta dello stesso colore di Olesya, e questo particolare rende la somiglianza molto evidente. Sotto la foto col presentatore dello show inizialmente aveva messo una didascalia che lasciava intendere la sua gioia per il ritrovamento della sorella, poi – quando la visibilità era stata raggiunta – l’ha sostituita con un cactus. Le due inoltre si sono aggiunte sui social e scambiate qualche like. Olesya sotto le ultime foto ha messo la faccina dell’angioletto. E la sorella si chiama Angela. Insomma, mi sembra troppo per due giovani ragazze a cui la Russia avrebbe chiesto di mantenere il silenzio. Spero si faccia chiarezza su quella che sembra una pagliacciata ai danni di Piera Maggio e di tutta l’Italia”.