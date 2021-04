Caso Denise Pipitone, la clamorosa intercettazione telefonica ad Anna Corona: “stai zitta!” urlato a una bimba [VIDEO]

22 Aprile 2021 13:19

Il Caso Denise Pipitone si arricchisce di una clamorosa novità: mandata in onda a ‘Mattino 5’ un’intercettazione di Anna Corona con una voce di una bimba che non sarebbe una delle figlie

Clamorosa novità nel caso Denise Pipitone. No, questa volta non si tratta di un nuovo avvistamento o di una nuova somiglianza. Il caso Olesya Rostova è stato ampiamente archiviato e forse, con esso, anche la pista russa. Questa volta ci si concentra su un dettaglio che arriva dall’Italia, proprio da Mazzara del Vallo. Il programma Mediaset ‘Mattino 5’ ha mandato in onda un’intercettazione ambientale nella quale si sente la voce di Anna Corona, madre di Jessica Pulizzi ed ex moglie di Pietro Pulizzi. La donna urla “stai zitta!” per zittire la voce di una bimba che si sente in sottofondo. Secondo quanto spiegato durante la trasmissione, gli inquirenti hanno escluso che la voce potesse appartenere ad una delle due figlie della signora Corona (all’epoca dei fatti di 13 e 17 anni).

Ricordiamo che Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, è stata una delle principali indagate nelle indagini riguardanti la scomparsa della piccola bimba di Mazzara del Vallo, ma è stata assolta da ogni accusa. Anche Anna Corona, seppur sospettata nei primi momenti riguardanti la vicenda, risulta attualmente pulita agli occhi della legge.