Caso Denise Pipitone, dichiarazione inedita di Piera Maggio: “Anna Corona mi odiava ma era infatuata di me”

22 Aprile 2021 16:42

Caso Denise Pipitone, Piera Maggio rilascia una dichiarazione inedita a ‘Chi l’ha visto?’: la donna parla di una presunta infatuazione di Anna Corona nei suoi confronti

Seppur conclusosi in un nulla di fatto, il caso Olesya Rostova ha contribuito a far tornare sotto i riflettori la vicenda relativa alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba siciliana svenita nel nulla nel sttembre del 2004. L’attenzione adesso si sta rivolgendo nuovamente in Italia. Ad oggi infatti, gli inidizi principali che si hanno sulla vicenda sono proprio circoscritti al paese di Mazzara del Vallo: il resto sono per lo più supposizioni e presunti avvistamenti. All’epoca dei fatti, le indagini si concentrarono essenzialmente sulle figure di Jessica Pulizzi e Anna Corona, rispettivamente figlia di Pietro Pulizzi (nonchè sorellastra di Denise) ed ex moglie dell’attuale marito di Piera Maggio. Secondo gli inquirenti, ma anche secondo i sospetti di Piera Maggio e soprattutto del padre Pietro Pulizzi, Jessica avrebbe sempre mostrato un certo astio nei confronti della piccola Denise, così come Anna Corona avrebbe sempre odiato la figura di Piera Maggio.

Caso Denise Pipitone: il rapporto fra Piera Maggio e Anna Corona

A proposito del rapporto con Anna Corona, la stessa Piera Maggio ha rivelato una dichiarazione inedita ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?‘, rivelando un dettaglio del quale non ha mai parlato in questi 17 lunghi anni: “dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona nei miei confronti. Deve essere ben chiaro che io non ho portato il marito via a nessuno. Quando conobbi la loro famiglia il loro era un matrimonio già finito: era una coppia ‘scoppiata’ (…) ognuno può vivere la sua sessualità come vuole ma si deve essere chiari. Non si è mai capito cosa volesse da me la signora Corona, non sono mai stata amica di questa persona. Io penso che lei fosse gelosa di me come persona, ma non solo per il suo matrimonio finito male. Ho sempre sostenuto che si fosse infatuata di me. È tutto scritto agli atti“.