Caso Denise Pipitone a ‘Chi l’ha visto?’, le anticipazioni di questa sera: novità sul gruppo sanguigno di Olesya [VIDEO]

7 Aprile 2021 13:08

Caso Denise Pipitone, questa sera a ‘Chi l’ha visto?’ novità sul caso di Olesya Rostova, comparazione del Dna e ultimi sviluppi della vicenda

Grande attesa per la puntata di ‘Chi l’ha visto?‘ di questa sera. La storica trasmissione di Rai3 che da anni si occupa deelle vicende di persone scomparse, tratterà nuovamente il caso di Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo nel settembre 2004. Nonostante siano passati 17 anni dall’accaduto, la situazione è tornata fortemente in auge grazie ad una nuova segnalazione di una ragazza russa fortemente somigliante a Piera Maggio. Un po’ la suggestione legata alla storia del suo rapimento (stesso arco temporale e stessa età di Denise), un po’ la speranza di poter vedere finalmente Piera Maggio riabbracciare la figlia che non ha mai smesso di cercare, hanno creato una fortissima attenzione intorno al caso. Tanto che la tv russa ha fiutato la possibilità di fare il boom di ascolti, tirando per le lunghe ogni informazione decisiva in suo possesso sul corredo genetico della ragazza.

Questa sera ‘Chi l’ha visto?’ farà il punto sugli ultimi sviluppi del caso: verrà analizzata la questione dal punto di vista dell’avvocato Frazzitta, presente in collegamento della puntata di oggi del programma russo ‘Lasciateli parlare‘; si parlerà della comparazione del gruppo sanguigno che la trasmissione tv russa ha in programma di svelare; e verranno analizzati gli ultimi risvolti della vicenda. ‘Chi l’ha visto?’ andrà in onda su Rai 3 alle 21:20, ma sarà visibile anche on-demand nella pagina di RaiPlay con qualsiasi browser da pc (www.raiplay.it), oppure utilizzando le appper cellulari, tablet o smart tv.