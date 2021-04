Caso Barbara Corvi, scarcerato il marito Roberto Lo Giudice: era accusato di omicidio

22 Aprile 2021 15:26

Caso Barbara Corvi, scarcerato Roberto Lo Giudice, il marito della donna: era in carcere, dallo scorso marzo, con l’accusa di omicidio

Novità sul caso Barbara Corvi, la donna di 35 anni scomparsa da Montecampano di Amelia il 27 ottobre 2009. Il tribunale del riesame di Perugia ha accolto le richieste dei legali del marito della donna, Roberto Lo Giudice, che è stato scarcerato nelle ultime ore. Annullata dunque l’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata lo scorso 30 marzo all’uomo, originario di Reggio Calabria, accusato di omicidio volontario, occultamento o soppressione di cadavere per la morte della moglie. Alla richiesta si era opposto il procuratore di Terni, Alberto Liguori, che coordina le indagini dei carabinieri. Giovedì scorso, Roberto Lo Giudice si era proclamato innocente nel corso dell’interrogatorio svolto, su richiesta della difesa, davanti allo stesso Liguori. Il procuratore ha sempre sostenuto invece la tesi secondo la quale ad uccidere Barbara Corvi sia stato proprio il marito, mosso dalla gelosia dopo la confessione di una relazione extraconiugale fatta dalla donna.

Caso Barbara Corvi: le dichiarazioni di Roberto Lo Giudice

“Questa vicenda ci ha colpito molto a tutti, in particolar modo a me personalmente e ai miei figli tutti. Sono 12 anni che non hanno fatto altro che puntare il dito contro un marito onesto e lavoratore, infangando la mia persona in tutti i modi” ha detto Lo Giudice in una dichiarazione rilasciata a Klaus Davi. “Fatto resta – ha aggiunto – che a me è scomparsa una moglie che ho sempre amato. Non smetterò di chiedere giustizia. Come ben si nota la giustizia ha fatto il suo corso e chiederò con tutte le mie forze che si faccia piena luce su questa vicenda triste che ci ha colpito, senza escludere nessuno. Non sono un assassino, come sono stato dipinto. Non sono un mafioso e non appartengo a nessuna famiglia di ‘ndrangheta. Io sono Roberto Lo Giudice un padre di famiglia, un uomo onesto che ha pagato fino a ieri le tasse, quindi è un mio diritto chiedere giustizia per tutto“.