Capo d’Orlando: consegnato un congelatore per la conservazione dei vaccini

6 Aprile 2021 12:55

Consegnato questa mattina al centro vaccinale di Capo d’Orlando in Piazza Bontempo l’ultrafrigorifero idoneo alla conservazione delle dosi

Consegnato questa mattina al centro vaccinale di Capo d’Orlando in Piazza Bontempo l’ultrafrigorifero idoneo alla conservazione delle dosi. Si tratta di un congelatore messo a disposizione dall’Ente Parco dei Nebrodi all’Asp 5 di Messina finora in uso alla Banca del germoplasma vegetale di Ucria e capace di raggiungere la temperatura di – 86 gradi richiesta per lo stoccaggio del vaccino Pfizer. Alla consegna sono intervenuti il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, il Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza e il direttore della banca vivente del germoplasma vegetale di Ucria Ignazio Digangi.

“E’ un pas so decisivo verso la piena operatività del centro vaccinale che puntiamo di aprire già in questo fine settimana – ha dichiarato il Sindaco Ingrillì. Ringrazio per la disponibilità e la sensibilità mostrata il Presidente del Parco Barbuzza e l’Asp di Messina. Con questo congelatore sarà possibile la somministrazione anche del vaccino Pfizer. Stiamo ultimando la sistemazione degli arredi all’interno del centro e grazie alla collaborazione dei medici di famiglia, dell’Usca e dei medici inviati dall’Asp ritengo che, a pieno regime, riusciremo ad effettuare fino a 800 vaccinazioni al giorno”. Il presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi Barbuzza ha evidenziato che la consegna del congelatore rappresenta il “contributo concreto che il Parco intende dare al territorio dei Nebrodi . E’ un doveroso supporto alla causa comune nel momento dell’emergenza”.