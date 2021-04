Cantiere di Tremestieri a Messina: visita dell’Assessore Mondello

1 Aprile 2021 11:35

Messina: sopralluogo oggi dell’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello presso il cantiere di Tremestieri

Sopralluogo oggi dell’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello presso il cantiere di Tremestieri, che dopo numerose vicissitudini è entrato nel vivo delle attività. “Nella giornata di ieri – sottolinea l’Assessore Mondello – è arrivata la nave dalla Turchia con le camicie d’acciaio che daranno la possibilità all’impresa di iniziare nel concreto le opere a mare. Si registra una notevole velocizzazione delle opere in quanto sono state completate tutte le attività di retro banchina che prevedevano la collocazione di pali; sono iniziate nella zona sud le opere murarie con cemento armato, oltre che la massicciata in gran parte già completata. Stamani ho notato una grossissima presenza di maestranze all’interno del cantiere, circa sessanta persone; mi auguro che questo trend venga mantenuto nel tempo – conclude l’Assessore – e che di conseguenza il cronoprogramma possa essere rispettato per dare alla Città un’opera indispensabile al fine di prefigurare scenari di Messina diversi da quelli attuali”.