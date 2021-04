Campionati regionali di Cross, grande affermazione per la Scuola Atletica Krotoniate

13 Aprile 2021 12:15

La Scuola Atletica Krotoniate protagonista ai Campionati regionali di Cross a San Giovanni in Fiore

Altra grande affermazione per il Coach Scipione Pacenza e per la Scuola Atletica Krotoniate con l’atleta Ibrahim Maktoum che trionfa ai Campionati regionali di Cross a San Giovanni In Fiore e con il veterano Carmine Talarico che si laurea Vice Campione Regionale della Categoria Master 55.

La Fidal Calabria può contare su un altro giovane talento nella categoria Juniores, Ibrahim Maktoum della Scuola Atletica Krotoniate, che si è imposto domenica ai Campionati regionali svolti a San Giovanni In Fiore, ottenendo non solo il primo posto di categoria Juniores ma una preziosa medaglia di bronzo nella classifica generale assoluti.

Infatti, nella tappa regionale valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani, ha tagliato per primo il traguardo il forte atleta Marco Barbuscio (classe 1992), medaglia d’argento per Alberto Giungato (classe 1997), e dopo pochi secondi ha tagliato il traguardo proprio l’atleta krotoniate, appena diciottenne, Maktoum della SAKRO, a dimostrazione di un grande percorso di crescita figlio di un forte impegno in allenamento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal coach Scipione Pacenza, che segue costantemente i progressi in allenamento e in gara degli atleti della Scuola Atletica Krotoniate, e dal presidente Pino Talarico.

Insieme alle compagne e ai compagni di squadra, primo fra tutti il campione Ayoub Idam, siamo certi di poter continuare a dare grandi soddisfazioni al territorio di Crotone e alla regione Calabria, formando giovani talenti e veri atleti, ha riferito a caldo il presidente Talarico.