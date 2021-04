Tutti pazzi per il Padel: anche a Reggio Calabria spopola lo sport evoluto dal tennis nato in Argentina [FOTO E VIDEO]

26 Aprile 2021 11:00

Arriva anche a Reggio Calabria il Paddle Tennis o Padel: al Centro Sportivo Pietrastorta tre campetti dedicati a questo bellissimo sport

Il Paddle Tennis o Padel è arrivato anche a Reggio Calabria dove sta letteralmente spopolando negli ultimi mesi: è ricercatissimo perchè è una delle attività consentite nonostante le limitazioni anti-Covid degli ultimi mesi, ed è meno tecnico rispetto al tennis, più leggero e alla portata di tutti. Si tratta di uno sport nato in Argentina, ha regole molto simili al tennis ma meno impegnativo da un punto di vista fisico (il campo è un po’ più piccolo, 10 metri per 20), tanto da essere adatto anche per gli anziani e i bambini. A differenza del tennis, nel Padel il campo da gioco è circondato da vetri e reti con cui si può interagire: non esiste il “fuori”. Si può giocare uno contro uno o a coppie, due contro due.

A Reggio Calabria sono ricercatissimi i tre nuovi campi di Padel del Centro Sportivo di Pietrastorta: al momento sono scoperti ma a breve verranno anche coperti. Una partita completa (3 set) dalla durata di un’ora e mezza costa 40 euro, compresi per i giocatori palline e racchette. Le palline del Padel sono simili a quelle del tennis però esercitano una pressione minore in modo da rendere il gioco più lento rispetto al tennis; le racchette invece possono essere scelte e personalizzate in base al ruolo che il giocatore acquisisce all’interno del campetto.

Presso il Centro Sportivo Pietrastorta a breve nascerà anche una scuola Padel con istruttori federali della FIT e tornei nazionali per tutte le età, bambini compresi.

I campi del Centro Sportivo Pietrastorta sono stati progettati con standard consigliati da Italian Paddle, azienda italiana leader nella progettazione e costruzione di campi da Paddel. Sotto il manto di erba sintetica alta 12 mm, per rendere il tutto più confortevole per i giocatori, il Centro, che ci tiene al benessere dei propri clienti, ha installato un tappeto antishock che rendere più confortevole per le articolazioni l’impatto con il terreno durante le partite.

Al momento presso il Centro Sportivo Pietrastorta è attiva una promozione che prevede 10 partite al costo di 75 euro. E’ possibile prenotare un campetto nelle fasce orarie che vanno dalle 8 alle 22 tutti i giorni ed è possibile farlo sia tramite l’App “www.prenotauncampo.it” o contattando i numeri 0965811204 o 3928078987. A breve sarà disponibile prenotarsi anche sul sito ufficiale del Centro Sportivo Pietrastorta che al momento è in fase di costruzione.

Il Centro Sportivo Pietrastorta ha anche attivato un gruppo WhatsApp a cui ci si può iscrivere tramite questo link per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del campetto e gli aggiornamenti o anche per scambiare opinioni tra giocatori e trovare compagni di squadra.

All’interno del Centro Sportivo c’è anche uno store dov’è possibile acquistare le racchette da Padel.