Coronavirus, anche la Locride si prepara ai Vax Day: ecco chi potrà vaccinarsi, info su prenotazione

29 Aprile 2021 22:00

Dall’ 1 al 4 maggio i vaccini saranno destinati over 70, over 80, caregiver e soggetti altamente fragili: è necessaria la prenotazione

Vax Days anche al centro vaccinale Hub di Siderno. E’ quanto annuncia il Sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. “1000 vaccini al giorno dall’ 1 al 4 maggio destinati alle fasce protette: over 70, over 80, caregiver e soggetti altamente fragili. Chi dovesse incontrare difficoltà nella prenotazione sulla piattaforma potrà essere supportato per tale operazione dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa all’ingresso del centro vaccinale. Si ringrazia l’Asp di Reggio Calabria per la disponibilità di migliaia di dosi Pfizer”, scrive il primo cittadino.

Vaccini anti-Covid in Calabria, si comincia con gli Over 60: ecco come prenotarsi [LINK]