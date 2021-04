Serie B, date e orari delle ultime quattro giornate di campionato: si gioca in contemporanea

20 Aprile 2021 16:05

Date e orari delle ultime quattro giornate di Serie B: quelle che, dopo lo stop imposto per il caso Pescara, verranno recuperate nel giro di 10 giorni, dall’1 al 10 maggio

La Lega Serie B, attraverso un comunicato, ha reso noto date e orari delle ultime quattro giornate di campionato, quelle che – dopo lo stop imposto per il caso Pescara – verranno recuperate nel giro di 10 giorni, dall’1 al 10 maggio. Le 20 squadre scendono in campo tutte in contemporanea, sempre alle ore 14. Di seguito il programma completo.

35ª GIORNATA

Sabato 1 maggio

ore 14:00

ASCOLI – EMPOLI

BRESCIA – SPAL

COSENZA – PESCARA

CREMONESE – REGGINA

FROSINONE – PISA

LECCE – CITTADELLA

REGGIANA – PORDENONE

SALERNITANA – MONZA

VENEZIA – CHIEVOVERONA

V. ENTELLA – L.R. VICENZA

36ª GIORNATA

Martedì 4 maggio

ore 14:00



CHIEVOVERONA – CREMONESE

CITTADELLA – V. ENTELLA

EMPOLI – COSENZA

L.R. VICENZA – BRESCIA

MONZA – LECCE

PESCARA – REGGIANA

PISA – VENEZIA

PORDENONE – SALERNITANA

REGGINA – ASCOLI

SPAL – FROSINONE

37ª GIORNATA

Venerdì 7 maggio

ore 14:00



ASCOLI – CITTADELLA

BRESCIA – PISA

COSENZA – MONZA

CREMONESE – PESCARA

FROSINONE – L.R. VICENZA

LECCE – REGGINA

REGGIANA – SPAL

SALERNITANA – EMPOLI

VENEZIA – PORDENONE

V. ENTELLA – CHIEVOVERONA

37ª GIORNATA

Lunedì 10 maggio

ore 14:00